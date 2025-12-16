Christophe Douat, directeur général de Medincell, biotech française spécialisée dans les médicaments injectables, était l'invité de l'émission Ecorama du 16 décembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la technologie d’injections longue durée développée par Medincell, son application dans le traitement de la schizophrénie, les ventes d’Uzedy avec Teva, les perspectives de nouveaux partenariats notamment avec Abbvie, les projets liés à l’obésité, les objectifs de croissance et de profitabilité à l’horizon 2026-2027, ainsi que la comparaison avec le parcours boursier d’Abivax et l’éventualité d’une double cotation à Paris et Wall Street.
Christophe Douat (DG de Medincell) : "Boursièrement, Medincell en a encore sous le pied, ce n'est que le début de l'histoire !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
