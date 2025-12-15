 Aller au contenu principal
Le Chili choisit pour président le candidat d'extrême droite José Antonio Kast

15/12/2025

Les électeurs chiliens ont élu dimanche le leader d'extrême droite José Antonio Kast à la tête du pays, qui se dote ainsi de son président le plus à droite depuis la fin de la dictature d'Augusto Pinochet en 1990.

    L'histoire bégaye.
    Ils viendront pleurer plus tard.

