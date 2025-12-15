Les électeurs chiliens ont élu dimanche le leader d'extrême droite José Antonio Kast à la tête du pays, qui se dote ainsi de son président le plus à droite depuis la fin de la dictature d'Augusto Pinochet en 1990.
Le Chili choisit pour président le candidat d'extrême droite José Antonio Kast
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro