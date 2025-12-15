Alors que la Fed vient de baisser ses taux directeurs et de laisser croître la taille de son bilan, un scénario peu commenté refait surface : celui d’un retour du risque inflationniste. Si les marchés anticipent une décrue vers 2,5 % à moyen terme, certains redoutent au contraire une remontée entre 4 et 6 %. Relâchement des contraintes bancaires, capacité accrue de crédit, mécanismes proches du quantitative easing… et si l’économie américaine était en train de préparer les conditions d’un nouveau cycle inflationniste ? L'analyse de Laurent Chaudeurge, membre du comité d'investissement chez BDL Capital Management. Ecorama du 15 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Et si on sous-estimait le retour du risque inflationniste ?
