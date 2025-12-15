À partir du 1er juillet 2026, les petits colis importés dans l’Union européenne, d’une valeur inférieure à 150 euros, seront frappés d’une taxe forfaitaire de 3 euros. Une mesure qui vise à freiner l’avalanche de produits chinois à bas prix (Shein, Temu, AliExpress), protéger les commerçants européens et garantir la sécurité des consommateurs. Mais cette taxe, calculée par catégorie d’article et non par unité, suffira-t-elle à changer la donne, alors qu’une taxe française supplémentaire est déjà en discussion au Parlement ? Les explications de Marc Vignaud, journaliste à L'Opinion. Ecorama du 15 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Taxe européenne sur les petits colis : la fin de la déferlante de produits chinois ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
