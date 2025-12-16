Le 22 décembre, Edenred quittera l’indice phare parisien, remplacé par Eiffage. La chute spectaculaire du titre Edenred, fragilisé par les menaces de plafonnement des commissions dans plusieurs pays, contraste avec la solidité du groupe de BTP. Avec une capitalisation de 12 milliards d’euros, des résultats jugés robustes et une valorisation attractive, Eiffage rejoint Vinci et Bouygues au sein du CAC 40. Un symbole fort du retour en grâce des valeurs industrielles face aux fintechs, qui interroge sur les perspectives d’investissement à moyen terme. L'analyse de Eric Lewin, président d'EL Finances. Ecorama du 16 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Eiffage au CAC 40 : une opportunité d’achat ?
