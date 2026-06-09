La BCE a-t-elle raison ou tort de monter ses taux face au choc pétrolier ?

information fournie par Ecorama • 09/06/2026 à 14:00

Alors que la Banque centrale européenne s'apprête à relever ses taux pour la première fois en près de trois ans, la décision divise les économistes. Face à une inflation alimentée notamment par le choc pétrolier, Christine Lagarde veut montrer que la BCE prend la situation au sérieux. Mais ce resserrement monétaire intervient alors que la croissance ralentit fortement en zone euro, faisant craindre une erreur comparable à celles de 2008 ou 2011. La BCE prend-elle le risque d'ajouter un boulet au pied de l'économie européenne ? L'analyse de Philippine Robert, journaliste au Point. Ecorama du 9 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com