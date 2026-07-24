Dette publique, dette privée, valorisation des marchés, tensions géopolitiques : quels sont aujourd'hui les principaux risques pour l'économie mondiale ? D'où pourrait venir la prochaine crise financière ? L'analyse de Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam. Ecorama du 24 juillet 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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