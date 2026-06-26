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Walmart est prêt à miser plus 1 milliard de dollars pour cette pépite française de la tech

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 26/06/2026 à 14:05

Arthur Querou, cofondateur et directeur général de Vibe, était l’invité de l’émission Tic Tech du 26 juin 2026, présentée par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le rachat de Vibe par Walmart, le développement de la publicité sur les plateformes de streaming, la place de Vibe au sein de Walmart Connect, l’importance du marché américain dans la trajectoire de la société ainsi que les enseignements de cette opération pour l’écosystème tech français.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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