Deux morts durant les orages, des foyers toujours sans électricité

Une voiture de la police municipale dans une rue de Lyon pendant un orage, le 16 juillet 2026 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Un record d'éclairs, de gros grêlons et même une mini-tornade: des milliers de foyers sont toujours privés d'électricité vendredi soir après les violents orages la veille et dans la nuit sur une large partie du pays, qui ont causé la mort de deux personnes.

Météo-France a levé vendredi matin la vigilance orange aux orages qui concernait 30 départements mais une grande partie de la France est encore en alerte jaune en raison du risque de fortes pluies et d'éclairs.

Après une longue canicule de 12 jours sur la quasi-totalité du pays, dix départements dans le sud-est de la France et en Corse demeurent en vigilance orange pour fortes chaleurs, selon un dernier bulletin publié à 16H00.

L'épisode orageux, qui avait débuté jeudi dans l'après-midi, a été qualifié de "virulent" par Météo-France.

Vendredi en début de soirée, 11.000 foyers sont toujours privés de courant selon Enedis, principalement en Auvergne-Rhône-Alpes (3.600) et en Nouvelle-Aquitaine (4.500), en raison des dommages sur les installations électriques.

"Depuis ce matin, 80% des clients impactés par l'épisode orageux ont pu être réalimentés", souligne toutefois Enedis, qui précise que ses équipes poursuivent les opérations de réalimentation avec une "priorité absolue".

Jeudi, le pays, particulièrement le centre et l'est, a été balayé par des vents soufflant jusqu'à 120 km/h localement, de fortes pluies et des chutes de gros grêlons.

Aux alentours de 17H30, sur une aire de jeux de Saint-Victurnien, une petite commune de Haute-Vienne, un arbre a cédé sous une bourrasque et s'est écrasé sur une femme de 31 ans qui était installée à une table de pique-nique, a indiqué à l'AFP le parquet de Limoges. Venue profiter des lieux en famille, la mère de trois enfants n'a pas survécu.

Tard dans la soirée, à Dolomieu, en Isère, la foudre a frappé un atelier de chaudronnerie et de métallurgie qui s'est embrasé alors que son propriétaire, un homme de 38 ans, se trouvait à l'intérieur. Il est décédé dans l'incendie.

20.000 éclairs

Selon Météorage, une filiale de Météo-France, 20.379 éclairs nuage-sol ont été détectés jeudi, faisant de cette journée la plus foudroyée de l'année 2026 en France.

Dans la soirée, plusieurs avions ont dû être déroutés en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Au nord de Saint-Etienne, une mini-tornade a été observée parcourant plusieurs kilomètres. Elle a renversé deux poids lourds qui roulaient sur l'A72.

Une jeune femme de 26 ans a raconté au micro de RTL avoir "littéralement volé" en étant emportée par cette tornade, alors qu'elle se trouvait sur une zone commerciale. "J'ai réatterri par terre assez lourdement, puis je me suis réenvolée et, arrivé un moment, le vent m'a plaquée au sol et je me suis pris plein de choses dans la tronche."

"Ca faisait très peur", a pour sa part confié à l'AFPTV Jean-Luc Vayr, buraliste à Saint-Priest-en-Jarez. "Tout volait ici, les chariots, les plaques..."

Dans la commune voisine de Saint-Just-Saint-Rambert, 39 résidents d'un Ehpad ont été évacués dans la nuit en raison d'infiltration d'eau provoquée par des dégâts sur la toiture, a annoncé le maire Olivier Joly.

Vignobles dévastés

Une passante dans une rue de Lyon pendant un orage, le 16 juillet 2026 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

La circulation des véhicules et des trains a été perturbée vendredi matin en région Auvergne-Rhône-Alpes, les gestionnaires des autoroutes, les préfectures et la SNCF annonçant la coupure de plusieurs routes et voies ferrées en raison de la chute d'arbres ou de poteaux.

La ligne SNCF entre Saint-Etienne et Lyon est à nouveau fonctionnelle vendredi après-midi, a indiqué la SNCF à l'AFP, tout comme les axes Roanne-Lyon et Roanne-Saint-Etienne. Quelques perturbations sont encore présentes ailleurs dans la région.

En Savoie, deux agents qui remettaient en état la chaussée au milieu de la nuit ont été percutés par un automobiliste. L'un d'eux souffre d"une double fracture au tibia et au péroné. Le chauffeur a été interpellé en état d'alcoolémie et placé en garde à vue.

Mercredi, la grêle s'était déjà abattue sur le territoire, notamment en Ardèche où les vignes ont beaucoup souffert.

Selon Alexandre Balland, directeur général des Vignerons ardéchois, structure coopérative qui englobe 85% du vignoble Sud-Ardèche, près de 2.500 ha de vignes ont été touchés (sur 5.000 environ englobés par la coopérative).

Les pertes vont de 15% de la récolte pour certaines parcelles, et jusqu'à 90% pour celles qui se trouvaient au coeur du couloir de grêle.

"On prévoyait pourtant une belle récolte" cette année, a pour sa part déploré auprès de l'AFP Ludovic Walbaum, secrétaire général des vignerons indépendants de France, installé en Ardèche.