Un paysage de désolation, des arbres calcinés jusqu'aux racines, un sol recouvert d'un épais tapis de cendres. Dans une réserve de la forêt de Fontainebleau touchée par l'incendie, les agents de l'Office national des forêts commencent tout juste à mesurer l'ampleur des dégâts.
À Fontainebleau, la biodiversité à l'épreuve après les ravages du feu
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