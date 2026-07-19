Des sirènes d'alerte retentissent à Koweït City, alors que l'armée koweïtienne affirme répondre à des attaques de missiles et de drones lancées par l'Iran, au lendemain de tirs de ce dernier contre l'État du Golfe, ayant touché une centrale électrique et une installation pétrolière.
Koweït : des sirènes d'alerte retentissent à Koweït City
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