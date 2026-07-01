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Top 5 IA du 30/06/2026

information fournie par Libertify 01/07/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Airbus, Bureau Veritas, JC Decaux, Tesla, Thales. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Véhicules électriques

Valeurs associées

AIRBUS
194,540 EUR Euronext Paris +1,55%
BUREAU VERITAS
26,780 EUR Euronext Paris +1,59%
JCDECAUX
19,240 EUR Euronext Paris -0,77%
TESLA
420,6000 USD NASDAQ +2,13%
THALES
224,800 EUR Euronext Paris +1,95%

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