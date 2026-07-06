Des hauts responsables de l'ONU visitent une usine en Afghanistan où travaillent des rapatriés

information fournie par AFP Video • 06/07/2026 à 14:22

Une délégation de haut niveau des Nations unies, composée notamment d’Alexander De Croo, directeur du PNUD, et de Barham Salih, Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, visite une usine de fruits secs à Mazar-i-Sharif, dans le nord de l’Afghanistan, afin de souligner l’importance de la création d’emplois pour les rapatriés. Depuis fin 2023, plus de six millions d’Afghans vivant en Iran et au Pakistan ont dû rentrer en Afghanistan, un pays confronté à l’une des crises humanitaires les plus graves au monde. Selon le propriétaire de l’usine, environ 30 à 40% des employés sont des rapatriés. IMAGES