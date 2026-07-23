"C'est incroyable on a l'impression d'être un oiseau" : les usagers de la balançoire de la station de Villars sont ravis de découvrir cette nouvelle attration, perchée à 2.110 mètres d'altitude, qui vise à diversifier les activités de cette station des Alpes suisses.
Voler au-dessus des Alpes suisses sur une balançoire géante
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