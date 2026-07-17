Un phénomène de "mini-tornade" hier en fin de journée a causé de nombreux dégâts matériels dans les communes de Villars et Saint-Priest en Jarez, au nord de Saint-Etienne dans la Loire.
Loire: une "mini-tornade" cause des dégâts dans le nord de Saint-Etienne
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