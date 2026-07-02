MSCI World : ce qu'il y a vraiment dans l'indice préféré des investisseurs

Le MSCI World est devenu la pierre angulaire de nombreux investisseurs. Mais que contient réellement cet indice souvent présenté comme le baromètre des marchés mondiaux ?
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Pourquoi est-il aujourd'hui dominé par les valeurs américaines et comment y investir concrètement avec des ETF ? Charlotte Grosseau, responsable iShares & Wealth France et Monaco chez BlackRock, répond à toutes ces questions dans un nouvel épisode de 100 % ETF.
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