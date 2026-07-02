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MSCI World : ce qu'il y a vraiment dans l'indice préféré des investisseurs

information fournie par Boursorama 02/07/2026 à 09:09

Le MSCI World est devenu la pierre angulaire de nombreux investisseurs. Mais que contient réellement cet indice souvent présenté comme le baromètre des marchés mondiaux ?

À lire aussi | 100% ETF : investir dans la richesse de la cote européenne

Pourquoi est-il aujourd'hui dominé par les valeurs américaines et comment y investir concrètement avec des ETF ? Charlotte Grosseau, responsable iShares & Wealth France et Monaco chez BlackRock, répond à toutes ces questions dans un nouvel épisode de 100 % ETF.

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