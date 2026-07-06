Des pompiers combattent un feu de forêt qui ravage les bois dans le département des Pyrénées-Orientales, dans le sud de la France, tandis que des hélicoptères, avions dash et canadairs se succèdent au-dessus des flammes. Environ 10.000 personnes ont été évacuées au total, dont des habitants de la commune d’Ille-sur-Têt.
Incendie dans les Pyrénées-Orientales: Ille-sur-Têt évacuée alors que les flammes s'approchent
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