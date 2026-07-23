Partie d'un coup de colère contre les fraudes aux examens universitaires, la mobilisation de la jeunesse indienne s'est muée en contestation d'ampleur contre le Premier ministre Narendra Modi, la première depuis sa réélection pour un troisième mandat en 2024.
Inde: la mobilisation étudiante s'étend à Bombay
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