Depuis des décennies, la Nouvelle Calédonie est un territoire fracturé entre indépendantiste et loyalistes. Les émeutes de 2024 ont creusé un peu plus le fossé entre les communautés et ravivé des colères anciennes. Nos reporters sont allés dans le bastion indépendantiste de Saint-Louis, au Mont-Dore, dans les quartiers défavorisés de Nouméa, mais aussi dans "la brousse", ces espaces ruraux où souvent l'attachement des populations à la terre est viscéral. Comment dépasser les fractures, politique, ethnique et économique dans un territoire déchiré où chacun se sent légitime ?
Nouvelle-Calédonie, la fracture
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