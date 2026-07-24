Running, marathon : comment la course à pied est devenue un vrai business ?

Longtemps considéré comme un sport accessible, le running connaît un essor inédit en France. Pratiquants toujours plus nombreux, compétitions prises d'assaut, équipements, applications et services dédiés… La course à pied s'impose désormais comme un véritable phénomène de société porté par une économie en pleine croissance.
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