Nicolas Bouzou :“La France en ce moment c’est catastrophique”

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 25/06/2026 à 14:05

Nicolas Bouzou, économiste et directeur du cabinet de conseil Asterès, était l’invité de l’émission Ecorama du 25 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’impact économique de la canicule en France, les conséquences des épisodes climatiques extrêmes sur l’activité, les signaux de fragilité pointés par la Banque de France dans son rapport sur la stabilité financière, la taxe Zucman, la surtaxe d’impôt sur les sociétés, la révision à la hausse de la croissance française en 2023 et 2024, les déficits publics ainsi que la baisse du prix du pétrole.