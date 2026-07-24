Après une attaque décisive en fin de course, Richard Carapaz a décroché la victoire sur la 18e étape du Tour de France, clouant tous ses adversaires sur place. Il a devancé le Suisse Mauro Schmid et l'Américain Matteo Jorgenson, arrivés 45 secondes après lui. Vendredi, les coureurs enchaînent une nouvelle étape de montagne, avec plus de 3 000 mètres de dénivelé positif.
Tour de France : l'Équatorien Richard Carapaz s'impose en solitaire sur la 18e étape
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