IA en Bourse : parler d’IA suffit-il encore à convaincre les investisseurs ?

information fournie par Ecorama • 26/06/2026 à 14:10

L’intelligence artificielle occupe désormais une place centrale dans la communication des entreprises cotées. Une étude de Blue Bridge Group AI, menée auprès de plus de 250 grandes entreprises européennes et américaines, montre que les références à l’IA dans les rapports annuels ont fortement progressé ces dernières années. Mais les marchés semblent surtout récompenser les entreprises capables d’expliquer concrètement leur stratégie, leurs usages et leurs résultats. L’IA est-elle devenue un nouvel indicateur de crédibilité économique auprès des investisseurs ? L’analyse de Sylvie Ouziel, fondatrice de Blue Bridge Group AI. Tic Tech du 26 juin 2026, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com.