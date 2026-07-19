Un record d'éclairs et même une mini-tornade: les habitants de Saint-Just Saint-Rambert, dans la Loire, sont à pied d'oeuvre pour réparer les dégâts provoqués par l'avalanche soudaine de "grêlons plus gros que des balles de golf" jeudi soir.
Orages: une mini-tornade fait de gros dégâts dans la Loire
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