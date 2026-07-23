Santé Publique France estime que près de 6000 personnes sont mortes en raison des fortes chaleurs du mois de juin. En 30 ans les morts de la chaleur ont augmenté de 85% selon la revue médicale The Lancet. Toujours selon cette revue, 8 jours de canicule sur 10 ne se seraient pas produits sans le réchauffement climatique. Le bouleversement du système climatique est directement responsable de la mort de centaine de milliers de personnes chaque année.
Canicules: une crise sanitaire mondiale
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