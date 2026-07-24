Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres italiens depuis octobre 2022 est la première femme à diriger l'Italie. Dès son accession au pouvoir la dirigeante d'extrême droite a voulu être un pont entre l'Amérique de Donald Trump et la droite radicale européenne. Elle a même été la seule dirigeante européenne invitée à l'investiture du milliardaire américain pour son second mandat.
Meloni, cheffe de file de la droite radicale en Europe ?
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