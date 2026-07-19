La portion de l'autoroute A6 bloquée plusieurs jours suite à l'incendie en forêt de Fontainebleau est ouverte à nouveau à la circulation, à la grande satisafaction des automobilistes.
L'autoroute A6 rouverte pour les grands départs des vacances
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