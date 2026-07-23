L'incendie du Gros Bessillon dans le Var "a repris" cet après-midi et "les menaces sur Cotignac sont toujours importantes", explique le préfet du Var Simon Babre lors d'un nouveau point presse au poste de commandement de Pontévès.
Var: l'incendie de Pontevès-Cotignac "a repris" cet après-midi (préfet)
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