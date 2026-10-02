Julie Huguet : "Une start up de laboratoire met 10 à 15 ans pour devenir un champion"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 02/10/2026 à 14:05

La French Tech montre des signes de maturité financière, avec une rentabilité en amélioration, mais le resserrement des financements pourrait limiter la capacité à rivaliser avec les hyperscalers américains et asiatiques. Les start up doivent pivoter, renforcer leurs exits et composer avec une régulation européenne stricte, tout en cherchant à bâtir une IA souveraine malgré des moyens plus limités que les États Unis ou la Chine. Le soutien de la commande publique, des grands groupes et le lancement du programme French Tech Nova seront déterminants pour accélérer le passage à l’échelle dans un contexte d’incertitude technologique. Entretien avec Julie Huguet, directrice de la Mission French Tech. Tic Tech du 1er octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.