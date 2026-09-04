George Clooney et son épouse Amal quittent une conférence consacrée à l’intelligence artificielle organisée en marge de la Mostra de Venise. L’acteur était présent aux côtés de la présidente du jury Maggie Gyllenhaal et du directeur du festival Alberto Barbera.
George et Amal Clooney quittent une conférence sur l’IA en marge de la Mostra de Venise
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