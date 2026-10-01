Le budget 2027 va-t-il envoyer la France en récession ?

Le projet de loi de finances 2027 prévoit 43 milliards d’euros de nouvel effort budgétaire, un montant important qui pourrait peser sur une croissance déjà fragile. Selon le niveau du multiplicateur budgétaire, la contraction de la dépense publique pourrait réduire significativement le PIB, alors que la Banque de France n’attend que 0,9 % de croissance l’an prochain. Le tout suppose d’avoir un budget voté, ce qui reste très incertain entre 49.3, ordonnances ou loi spéciale. L’analyse de Franck Dedieu, rédacteur en chef Économie à Marianne. Ecorama du 1er octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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