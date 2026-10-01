"Nous appelons les autorités de l’État à renoncer à toute nouvelle tentative d’exécuter Christa Pike", a déclaré jeudi la porte‑parole du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Ravina Shamdasani. Une enquête est ouverte et les exécutions sont suspendues dans le Tennessee après l'échec, sans précédent aux Etats-Unis, de la mise à mort de l'américaine de 50 ans.
Exécution ratée dans le Tennessee : l'ONU appelle à renoncer à une nouvelle tentative
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro