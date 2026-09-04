Nvidia qui rachète Hugging Face : la France à la traîne sur l’IA ?

Nvidia rachète Hugging Face pour 13 milliards de dollars, confirmant l’attrait mondial pour l’IA open source portée par trois Français mais financée uniquement par des fonds étrangers. Ce rachat met en lumière les limites du capital‑risque français, trop petit pour accompagner des projets capables de rivaliser avec les géants américains. La France investit‑elle suffisamment dans l’IA pour éviter de rester durablement en retrait ? Débat entre Jean‑Marc Daniel, économiste et professeur émérite à ESCP Business School, et Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef d’Alternatives économiques. On va pas se fâcher du 4 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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