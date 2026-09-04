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Nvidia qui rachète Hugging Face : la France à la traîne sur l’IA ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 04/09/2026 à 14:10

Nvidia rachète Hugging Face pour 13 milliards de dollars, confirmant l’attrait mondial pour l’IA open source portée par trois Français mais financée uniquement par des fonds étrangers. Ce rachat met en lumière les limites du capital‑risque français, trop petit pour accompagner des projets capables de rivaliser avec les géants américains. La France investit‑elle suffisamment dans l’IA pour éviter de rester durablement en retrait ? Débat entre Jean‑Marc Daniel, économiste et professeur émérite à ESCP Business School, et Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef d’Alternatives économiques. On va pas se fâcher du 4 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

IA: Intelligence artificielle

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1 commentaire

  • 14:43

    Bah ! Les Français n'aiment pas les riches, ils n'aiment pas la bourse - abusivement taxée concernant les particuliers - ils n'aiment pas les risques , leur état est endetté et gestionnaire incapable, ils n'aiment pas les fonds de pension ni les retraites par capitalisation... Alors qui pour risquer des fortunes dans l'IA ou ailleurs ?

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