Gilles Raveaud : "Les retraites vont détruire notre économie, si on continue comme ça"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 03/09/2026 à 13:05

Gilles Raveaud analyse la poussée du taux d'emprunt français à 10 ans, désormais proche de 4,3 %, un niveau inédit depuis 2008. Il revient sur la perception de la France comme pays le plus risqué de la zone euro, sur la question des arrêts de travail et sur la mise à contribution des retraités aisés pour redresser les comptes publics. L'entretien aborde également les sur les programmes économiques de certains candidats et sur la nécessité d'une vision pour relancer la production et le travail.