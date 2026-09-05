L'actrice française Marion Cotillard et l'influenceuse Georgina Rodriguez ont fait crépiter les flashs autour du tapis rouge de la Mostra de Venise, à l'occasion de l'avant-première du film "Mr. Nelson, Did You Kill People?".
Mostra de Venise : Marion Cotillard et Georgina Rodriguez, stars du tapis rouge
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro