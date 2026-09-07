L'acteur américain George Clooney est arrivé au Sommet Lumière à Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes), premier sommet international consacré à l’avenir du cinéma et de l’image animée.
Sommet Lumière: arrivée de l'acteur américain George Clooney
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