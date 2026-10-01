Proviseurs agressés, policiers ou manifestants blessés, incendies... Le mouvement de blocage des lycéens, rejoint par les étudiants pour demander davantage de moyens, semblait s'enflammer jeudi dans plusieurs grandes villes de France.
France: le mouvement lycéen se tend
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