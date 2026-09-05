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Top 5 IA du 04/09/2026

information fournie par Libertify 05/09/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Adobe, Engie, Euronext, Soitec, Vinci. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ADOBE
266,5100 USD NASDAQ -6,73%
ENGIE
24,010 EUR Euronext Paris +0,92%
EURONEXT
160,300 EUR Euronext Paris -0,87%
SOITEC
128,300 EUR Euronext Paris +3,89%
VINCI
113,950 EUR Euronext Paris +0,71%

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