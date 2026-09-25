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Des taux d’intérêt plus haut pendant longtemps ?

information fournie par Boursorama 25/09/2026 à 15:32

La tension mondiale sur les marchés obligataires s'intensifie, portée par le pétrole, les déficits publics et les émissions massives de dette des géants de la tech. Les banques centrales cherchent à préserver leur crédibilité, dans un affrontement inédit entre politique monétaire et politique budgétaire qui pourrait pousser les taux encore plus haut. Un financement plus coûteux pèserait sur la croissance et finirait par pénaliser les marchés actions, tandis que le portage obligataire redevient attractif. L'analyse de Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie chez CPRAM.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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