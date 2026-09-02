L'Iran jure de "briser" les Etats-Unis après des bombardements meurtriers

Manifestation pro-iranienne à Bagdad, le 19 août 2026 ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )

L'Iran a mené mercredi une riposte d'envergure au Moyen-Orient et juré de "briser" l'ennemi américain après une nuit de frappes meurtrières sur son sol, qui ont endeuillé un mariage - un "crime de guerre" selon Téhéran.

Les bombardements ont fait au total 19 morts, dont sept membres des forces armés mais aussi des civils, l'un des bilans les plus élevés depuis plusieurs mois.

En représailles, les forces armées iraniennes ont revendiqué des frappes tous azimuts contre des alliés des Etats-Unis dans la région - Jordanie, Koweït, Bahreïn, Irak mais aussi Emirats arabes unis.

Conséquence: les cours des hydrocarbures ont de nouveau bondi, le Brent repassant le seuil des 90 dollars.

Les hostilités avaient repris dimanche, mettant fin à un mois d'accalmie, dans un scénario qui se répète depuis le début de la guerre déclenchée fin février et toujours sans issue diplomatique.

"Les forces américaines ont frappé des cibles du Corps des Gardiens de la Révolution", la puissante armée iranienne, notamment des sites de défense aérienne, des systèmes de radar ou encore des installations maritimes, a annoncé le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

Les médias d'Etat iraniens ont donné un bilan d'au moins 11 morts: quatre au cours d'un mariage dans le district de Sirik (sud-est), où près de 70 personnes ont été blessées, et sept dans la région du Khouzestan (ouest).

Les Gardiens ont aussi annoncé quatre morts dans leurs rangs, ainsi que quatre dans la branche paramilitaire du Bassidj.

Le président du Parlement iranien et négociateur en chef, Mohammad Bagher Ghalibaf, a qualifié les Etats-Unis de "Satan" après l'attaque du mariage, rappelant aussi le bombardement d'une école de Minab qui a tué 155 personnes, dont 120 enfants, aux premières heures de la guerre.

L'armée américaine n'a pas réagi à la frappe ayant touché le mariage, mais affirmé "ne jamais prendre pour cible des civils, contrairement aux Gardiens".

"Nouvelle stratégie"

Des vidéos montrant les dégâts sur place ont largement été partagées en Iran.

"Encore une paire de bottes militaires dans cette base militaire!", raille sur l'une d'elles un homme alors qu'il ramasse une sandale blanche pailletée.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, a fustigé un "crime de guerre", déplorant qu'une "cérémonie de mariage ait été sauvagement bombardée dans le cadre de la lutte désespérée des Etats-Unis pour dissimuler leur échec".

Déterminé à riposter, l'Iran a prévenu les Etats-Unis qu'ils devaient désormais s'attendre à une "nouvelle stratégie" destinée à "briser les fondements" de l'ennemi, sans en détailler les contours.

Il a aussi adressé une nouvelle mise en garde à "tout pays coopérant avec l'armée américaine agressive".

A Bahreïn, Ghizlan Saad raconte avoir été réveillée par les sirènes, tout comme ses deux enfants, "ravivant les souvenirs des attaques et la peur".

"J'espère que la situation va se résoudre rapidement, d'autant plus que nous venons tout juste de commencer la nouvelle année scolaire", a-t-elle dit à l'AFP.

En Jordanie, l'armée a annoncé avoir détruit dix missiles iraniens, ajoutant que trois autres s'étaient écrasés à l'écart de zones habitées, sans faire de blessés.

Le Koweït a signalé un incendie dans un complexe résidentiel de la capitale après une attaque de drone, tandis qu'en Irak des explosions ont été entendues à Erbil, où les Gardiens ont dit avoir attaqué des bases américaines.

"Détroit Trump"

Dans le détroit d'Ormuz, que le président américain a suggéré de rebaptiser "détroit Trump", deux pétroliers ont pris feu après avoir heurté des mines, selon Téhéran.

Le porte-avions américain USS Abraham Lincoln arrive en vue des côtes de Thaïlande, le 2 septembre 2026 ( AFP / ANTHONY WALLACE )

Stratégique pour le transport d'hydrocarbures, cette voie est verrouillée par l'Iran depuis le début de la guerre.

Alors que la navigation y était libre, l'Iran veut imposer des frais de service, ce que Washington refuse fermement.

Les Etats-Unis ont en retour imposé un blocus aux ports iraniens.

Ils ont aussi récemment décidé d'accentuer la pression économique en annonçant des sanctions secondaires contre les partenaires commerciaux de Téhéran. Selon Donald Trump, l'économie iranienne est en train de "s'effondrer complètement". "Quand le peuple iranien va-t-il se soulever et se battre?", s'est-il interrogé.