L’IA va-t-elle désormais apprendre à se taire ?

information fournie par Ecorama • 02/10/2026 à 14:00

OpenAI a présenté au DevDay une nouvelle approche : après des années à apprendre aux IA à parler, on commence enfin à leur apprendre à se taire, avec des modèles capables de décider plutôt que de rédiger. Le système Jev de TypeSafe AI illustre cette tendance, en répondant par un choix et un niveau de confiance plutôt qu’un texte, permettant de mesurer le doute et d’éviter les erreurs « sûres d’elles ». Cette évolution pourrait transformer l’usage de l’IA dans la banque, la cybersécurité ou les agents autonomes, en privilégiant des décisions calibrées plutôt que des discours. L'analyse de Raphaël David Lasseri, docteur en physique théorique et fondateur de Magic LEMP. Tic Tech du 1er octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.