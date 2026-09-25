Le pape Léon XIV est accueilli à l'Elysée par Emmanuel et Brigitte Macron, au début d'une visite de quatre jours très attendue par les fidèles catholiques. Le souverain pontife s'entretient avec le président français avant de délivrer un premier discours devant les autorités et le corps diplomatique.
Le pape Léon XIV accueilli à l'Elysée par Emmanuel Macron
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