Actrice, chanteuse, danseuse… Aloïse Sauvage refuse de se laisser enfermer dans une seule case. Après le cinéma, où elle a notamment été nommée pour le César de la meilleure révélation pour "Sur un fil", elle revient avec un troisième album, "La Foudre", inspiré par une rupture amoureuse et une période d'introspection. Sur ce nouveau disque, l’artiste raconte la détresse, mais aussi la reconstruction, la liberté retrouvée et le chemin vers une meilleure acceptation de soi.
Aloïse Sauvage, de la rupture à la reconstruction
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