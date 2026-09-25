L'Académie Goncourt a annoncé vendredi qu'elle retirait le roman de l'auteur canado-haïtien Thélyson Orélien de sa sélection pour son prestigieux prix, en raison des accusations de plagiats et d'utilisation de l'intelligence artificielle le visant.
L'Académie Goncourt retire le roman de Thélyson Orélien de sa sélection
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