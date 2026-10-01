"Vous devez l'imaginer, je pense que c'est une grosse émotion, peut-être encore plus demain quand il y aura le public et qu'il y aura ce match à faire (...) On va essayer de gagner notre premier match devant notre public", a affirmé jeudi Zinédine Zidane en conférence de presse à la veille de France-Italie qui marque son retour au Stade de France, à la tête des Bleus.
"C'est une grosse émotion": Zidane avant son retour au Stade de France à la tête des Bleus
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