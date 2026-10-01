Une méga-éolienne à Schipkau, dans l'est de l'Allemagne, atteint une hauteur totale de 365 mètres ce qui en fait la plus haute au monde selon Gicon, l'entreprise qui l'a construite.
Allemagne: la plus haute éolienne du monde a atteint sa hauteur finale, à 365 mètres
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