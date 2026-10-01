Allons-nous vers 4 % d’inflation en France ?

L’inflation atteint désormais 3 % en septembre, tirée par un choc énergétique majeur et par la hausse des produits frais, bien plus forte qu’anticipé. Le pouvoir d’achat devrait reculer de 0,7 % cette année, marquant une deuxième année consécutive de baisse, et potentiellement une troisième en 2027 avec les mesures du budget. Entre salaires qui ne suivent pas, aides rabotées et pensions gelées, les Français ont raison d’être inquiets face à un risque d’inflation durable autour de 3 à 4 %. L’analyse de Philippe Waechter, chef économiste chez Ostrum AM. Ecorama du 1er octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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