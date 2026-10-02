IA : faut-il en avoir peur ?

information fournie par Ecorama • 02/10/2026 à 14:10

Entre un roman retiré du Goncourt pour suspicion d’IA, des appels à la régulation à l’ONU, un avertissement du pape et les patrons de l’IA reçus par Donald Trump, la crise de confiance s’intensifie. Les outils de détection comme Pangram interrogent sur leur fiabilité, tandis que les éditeurs renforcent audits et contrats, et que les États débattent de garde fous face aux risques de déshumanisation. Sur le plan géopolitique, la rencontre entre Dario Amodei et Donald Trump illustre l’importance stratégique de l’IA, entre menace réelle et marketing de la peur orchestré par les géants du secteur. L’analyse de Charlie Perreau, cheffe du service Tech Médias Start up aux Échos. Tic Tech du 1er octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.