Les députés ont commencé ce jeudi 1er octobre à examiner la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles. Cette loi fleuve de près de 70 articles se veut une réponse aux nombreuses affaires qui ont marqué l'opinion ces dernières années, notamment la mort de la petite Lyhanna en juin. Quelles sont les principales mesures de ce texte ?
Violences sexistes et sexuelles: la "loi intégrale" à l'Assemblée
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