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Zelensky accueille les émissaires de Trump à Kiev en amont des pourparlers

information fournie par AFP Video 06/09/2026 à 14:22

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accueille les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff à leur arrivée à Kiev pour leur première visite, au lendemain de leurs entretiens avec le président russe Vladimir Poutine au Kremlin. Selon le président américain Donald Trump, ils sont porteurs d'une proposition destinée à mettre fin au conflit entre les deux pays voisins. Steve Witkoff, partenaire commercial de Donald Trump, et son gendre Jared Kushner s'étaient déjà rendus à plusieurs reprises à Moscou, mais n'avaient jamais tenu de pourparlers à Kiev, la ville étant la cible de frappes russes meurtrières depuis 2022. IMAGES

Guerre en Ukraine
Donald Trump
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