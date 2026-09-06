Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accueille les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff à leur arrivée à Kiev pour leur première visite, au lendemain de leurs entretiens avec le président russe Vladimir Poutine au Kremlin. Selon le président américain Donald Trump, ils sont porteurs d'une proposition destinée à mettre fin au conflit entre les deux pays voisins. Steve Witkoff, partenaire commercial de Donald Trump, et son gendre Jared Kushner s'étaient déjà rendus à plusieurs reprises à Moscou, mais n'avaient jamais tenu de pourparlers à Kiev, la ville étant la cible de frappes russes meurtrières depuis 2022. IMAGES
Zelensky accueille les émissaires de Trump à Kiev en amont des pourparlers
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